Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Vissen

Vrienden liggen niet voor het oprapen. Sta daar eens bij stil. Je zou jezelf erop kunnen betrappen dat je iets te vanzelfsprekend om bent gegaan met je vrienden. Jezelf daarover schamen brengt weinig heil, en is ook niet nodig. Het leven is immers niet altijd even gemakkelijk. Je hebt het gevoel niet meer belangrijk te zijn voor die iemand en probeert diens aandacht af te dwingen. Dit heeft een averechts effect, zeker als je hem of haar onterecht beschuldigt. Hij of zij zal jou daardoor namelijk inderdaad gaan vermijden.

Beeld: Sanne Bakker