Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Vissen

Je kunt nu aan de slag met de plannen en ideeën waar je de afgelopen weken geen tijd voor had. De houding van iemand in jouw omgeving kan moeilijk te verdragen zijn, maar ga liever niet in discussie over financiële zaken. De keuzes die je hebt gemaakt, blijken toch de juiste te zijn. Je was er niet altijd even zeker van, maar nu je de nieuwe weg bent ingeslagen, ben je er erg tevreden mee. Het is wel belangrijk dat je je steeds volledig blijft inzetten, anders zal dit ook minder prettig aflopen.

Geen Vissen maar wel weten wat jou vandaag te wachten staat? Bekijk hier alle horoscopen van vandaag: flaironline.nl/horoscoop/.

Beeld: Sanne Bakker