Vissen

Neem vandaag eens flink wat gas terug en kijk eens kritisch wat je eigenlijk wel kunt wegstrepen. Je hoeft niet alles aan te pakken wat op je pad komt. Het is van belang dat je vandaag een goede indruk maakt en jij weet wel waarom! Doe dus je uiterste best en zet sommige principes gewoon even opzij. Dat maakt het allemaal een stuk makkelijker.

Beeld: Sanne Bakker