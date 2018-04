Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Kun je maar niet tot beslissingen komen? Maak je daar maar niet al te

druk over, want iedereen heeft wel eens een besluiteloze dag. Het kan ook

nog eens zo zijn dat dit jou behoedt voor al te overhaaste beslissingen.

Neem jezelf voor om vandaag geen belangrijke knopen door te hakken. Dit zal

je gemoedsrust zeker ten goede komen. Het is vandaag een goede dag om te

laten zien wat je in je mars hebt. Je uitstraling kan je veel opleveren, als

je dat bazige toontje maar achterwege laat