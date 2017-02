In deze vijf Amerikaanse staten is men het gelukkigst

Droom je al langere tijd om eens overseas op vakantie te gaan, maar heb je nog geen idee welk deel van Amerika je zou willen bezoeken? Dan komt dit artikel goed van pas. Uit recent onderzoek naar geluk in Amerika, is namelijk naar voren gekomen in welke staten de inwoners het meeste geluk ervaren En dít zijn de plekken waar je wat van dat geluk kan proeven!

Hawai

Deze had je misschien al wel een beetje zien aankomen. Hawai kwam als grote winnaar uit de bus bij het grootschalig onderzoek. Waarom? De inwoners van Hawai gaven aan trots te zijn op hun gemeenschap, lieten weten over het algemeen goed hun rekeningen te kunnen betalen en voelen zich veelal gezond. Wij vermoeden dat hun beach life er ook een steentje aan bijdraagt! (Om over alle knappe surf dudes maar te zwijgen…)

Alaska

Bibbers! Toch zorgt de kou niet voor ongelukkige inwoners, integendeel zelfs! De inwoners van Alaska gaven aan over het algemeen heel gelukkig te zijn, en wel om de prachtige reden dat hun sociale zekerheid erg hoog is. Ze gaven aan veel liefdevolle relaties te genieten, en dát is natuurlijk iets wat voor veel geluk in het leven zorgt!

South Dakota

Waarom deze staat in het lijstje staat is prachtig. De inwoners hadden maar een belangrijke reden waarom ze zoveel geluk ervaarden: ze gaven aan simpelweg heel dankbaar en gelukkig te zijn voor het feit dat ze Dakota hun home mogen noemen!

Maine

Hetgeen wat de inwoners van Maine zo gelukkig maakt, is het feit dat er in de nabije omgeving zoveel natuur is. Ze gaven aan zich gezond en energiek te voelen. Opvallend is dat de inwoners dat de staat het afgelopen jaar veel gelukkiger zijn geworden. Vorig jaar stond Maine namelijk op nummer 22 in deze lijst!

Colorado

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de inwoners van Colorado zich gelukkig, gezond en in shape voelen. Ook lieten de inwoners weten dat ze goed gemotiveerd wisten te blijven om hun doelen te bereiken.

Bron: Pure Wow

