Bah: dit is de meest vieze plek in het vliegtuig

Ook al raak je zo min mogelijk aan op het toilet in een vliegtuig, toch is er een plek waar nóg meer bacteriën zitten. En ja, die broedplaats zit veel dichterbij dan je denkt.

Want het uitklaptafeltje ‘wint’ het qua aantal micro-organismen en mag dus bekroond worden tot de meest vieze locatie uit het vliegtuig. Dit blijkt uit onderzoek van de website Travelmath. Hierbij analyseerden microbiologen hoe schoon jouw vlucht nu eigenlijk is. Het handige plekje voor jouw eten blijkt te bestaan uit 2155 groepjes bacteriën per vierkante inch (ongeveer 2,5 cm). Om aan te tonen hoe vies dat is: op een normale telefoon zijn dat er maar 27.

Airco

Een goede tweede in deze lijst is de luchtblazer boven je hoofd. Deze airco telt zo’n 285 micro-organismen per vierkante inch. Gadver! Hoewel je misschien de toilet in eerste instantie zou zien als dé smerigste plek in heel het vliegtuig, eindigt de knop om door te spoelen ‘slechts’ op de derde plek met 265 bacteriën. Ook goed om te vernoemen: de stoelriemen zijn lastig schoon te maken en dus niet heel proper. Ach, uiteindelijk is de bestemming de reis wel waard toch?

