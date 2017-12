Video: zo maak je zelf een feestelijke kerstkrans

De decembermaand is een dure maand. Je moet allerlei cadeaus kopen voor Sinterklaas en kerst, jezelf van een mooie kerstoutfit voorzien én dan ook nog heel veel eten en drinken inslaan. Om over de kerstversiering maar te zwijgen. Besparen op decoratie is dan ook welkom, en daarom delen we een video waarmee je jouw eigen kerstkrant kunt maken. Handen uit de mouwen voor een prachtig resultaat!

