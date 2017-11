Victoria laat reünie Spice Girls schieten

Victoria Beckham zal niet meedoen aan een eventuele reünie van de Spice Girls. Why?! De ‘Posh Spice’ heeft het te druk met haar eigen modelijn.

Reünie

De plannen voor een reünie van de succesvolle meidenband uit de jaren negentig schijnt er dan nu toch echt aan te komen. De overige leden praten al een tijdje over een groots optreden in 2018. Ook moet er een tv-special komen en zijn er zelfs plannen voor een nieuw album.

Wie er uiteindelijk wel meedoen aan de reünie, als die er komt, is nog onduidelijk, omdat het niet altijd even goed botert tussen de vier overige leden. Er wordt in ieder geval stevig onderhandeld, weet TMZ.

Spice Girls

In de jaren negentig hadden de Spice Girls succes met hits als Wannabee en Spice Up Your Life. In 2007 was er al eens een reünie en in 2012 waren de vijf vrouwen nog eens te zien tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Londen.

Bron: ANP | Beeld: ANP