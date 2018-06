Jááá: het vervolg op ‘The Devil Wears Prada’ is eindelijk uit

Je kunt het je bijna niet voorstellen (of je wil ’t niet), maar het is alweer dik 10 jaar (!) geleden dat ‘The Devil Wears Prada’ in de bioscoop draaide. Niet alleen toen-ie op het witte doek draaide, maar ook tot ver daarna behoorde de film tot een van onze favorieten.

Maar niet alleen de film was razend populair, ook het boek was niet aan te slepen. En voor iedereen die in de ban was van het boek én natuurlijk het verhaal, hebben we goed nieuws, want het vervolg erop ligt eindelijk in de (digitale) schappen.

Emily

Ben je benieuwd hoe het met Emily – een van de assistentes van Miranda Priestly – gaat en heb je in je eigen hoofd al een hoop mogelijke scenario’s bedacht? Om je alvast een beetje uit je lijden te verlossen: Lauren Weisberger beschrijft in haar nieuwe boek ‘When Life Gives You Lululemons’ dat Emily de modewereld ver achter zich gelaten heeft. Maar wat doet ze dan? Dat ontdek je in het e-book of gewone boek dat je HIER kunt bestellen.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: still, Giphy, Instagram