Vertrekt dit GTST-personage nu óók al (voorgoed) uit Meerdijk?

Het ene moment stroomt Meerdijk weer vol met nieuwe personages, het andere moment gaat er weer een bups weg. Eén ding is zeker: in de soapstad is het nooit stil, helemaal niet nu de langverwachte zomercliffhanger weer in zicht is.

Daarmee draait de geruchtenmolen op volle toeren, want wanneer gaat het uitkomen dat Loes de moord op Jan Maes op haar geweten heeft? En gaat het nog lang duren totdat het geheim van Mark en Marieke boven tafel komt?

New York, New York

Fans denken bovendien dat we binnenkort afscheid moeten nemen van een van de personages; na haar broertje Rover zou ook Sam Dekker – gespeeld door Stijn Fransen – de populaire soapserie verlaten. Ze zou vertrekken uit Meerdijk omdat ze een stage heeft weten te bemachtigen in New York; een kans die ze niet kan laten schieten.

Afwachten

Stijn Fransen is sinds eind 2015 in GTST te zien, maar of ze nu – zo’n 2,5 jaar later – de rol van Sam Dekker voorgoed achter zich gaat laten, is nog maar de vraag. Zelf houdt ze haar lippen stijf op elkaar, dus we zullen nog even af moeten wachten.

Bron: RTL Boulevard | Beeld: GTST