Verzamel je vriendinnen: bij Kruidvat boek je nu een verrassingsreis voor een prikkie

Heb je er praktisch net nog een zonovergoten vakantie op zitten maar wil je nu alvast weer iets plannen om naar uit te kunnen kijken? Gelukkig hoeft het helemaal niet veel te kosten, want bij Kruidvat vind je nu dé aanbieding waar je naar op zoek bent.

Je beste vriendin wil naar Berlijn, een andere vriendin heeft haar zinnen op Londen gezet en jij hebt Milaan al jaren op je lijstje staan. Zucht, een stedentrip boeken met meerdere personen kan nog best een struggle zijn. Maar met de aanbieding van Kruidvat hoeven jullie in elk geval niet te ruziën om de plek van bestemming, want hier kun je nu een verrassingsreis boeken. Enne, om de prijs hoef je het ook niet te laten.

Doordeweeks reizen

Bij de voordeeldrogist kun je op dit moment namelijk een reisje boeken voor slechts 79,99 euro per persoon, inclusief vluchten en overnachtingen. Scoor je de deal nu, dan kun de voucher tot en met 9 maart 2019 verzilveren. Een datum prikken tussen nu en die datum… dat moet lukken, toch? Voor de prijs van 79,99 moet je overigens wel bereid zijn om doordeweeks te reizen. Wil je liever op een donderdag, vrijdag of zaterdag vertrekken? Dan kost het je 30 euro extra.

Waar wacht je nog op? Hup, vliegensvlug naar de Kruidvat bij jou om de hoek! Of scoor het verrassingsticket hier. Have fun!

Bron: Beautify.nl | Beeld: iStock