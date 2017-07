Verrassend: Waar je vershoudfolie nog meer voor kunt gebruiken

Vershoudfolie haal je normaal gesproken waarschijnlijk alleen uit de kast om restjes van het eten in te pakken, om ze de volgende dag nog te kunnen eten. Je kunt het folie echter voor veel meer handige dingen in huis gebruiken.

Lees ook: Welke kant van aluminiumfolie moet je gebruiken?

Zo kun je dit handige folie om het uiteinde van een trosje bananen vouwen. Doe je dit? Dan duurt het een stuk langer voor je bananen (over)rijp zijn. Ook kun je een fles wijn redden met behulp van het folie. Heeft de wijn ‘kurk’, giet de wijn over in een andere fles, doe er een propje folie in en je kunt ‘m weer drinken. De folie onttrekt de schadelijke stoffen van kurk aan de wijn.

Ook ontzettend handig voor een ieder die vaak verft. Heb je je kwasten de dag erna nog nodig en ga je verder met dezelfde kleur? Spoel ze dan niet uit, maar wikkel ze in het folie. Kun je de volgende dag gewoon verder waar je gebleven bent.

Reis je veel? Doe dan een stukje folie over je fles shampoo/badschuim/conditioner voor je de dop er weer op schroeft. Dat voorkomt heel wat nare lekken.

Wil je niets meer missen van Flair deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10 x Flair voor 10 euro!