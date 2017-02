Verras je Valentijn met een cadeaubox van Tjox

Sta je met je handen in je haar omdat je nog altijd geen origineel Valentijnscadeau hebt weten te scoren? Dan zouden wij nu zomaar eens je redder in nood kunnen zijn. Want we hebben iets nieuws ontdekt, waarmee je zonder twijfel punten scoort bij je lief. De naam? Tjox.

Op Tjox.nl kun je namelijk een ware verrassingsbox uitkiezen, bestaande uit je favoriete producten – of die van je geliefde natuurlijk. Je kunt de box heel simpel online bestellen, laten inpakken en ze worden dan binnen no time thuisbezorgd. En dat is nog gratis ook!

Natuurlijk kun je ook jezelf verwennen en je lievelingsproducten bestellen via Tjox, maar wij zijn overtuigd van ’t feit dat het een erg leuk en origineel Valentijnscadeau is. Dus zeg de stress gedag en verras je lief van een verrassingsbox van Tjox!

Bron: Kijk

