Vergeet flower walls, flower chandeliers zijn dé eyecatchers op elke bruiloft

Hoepelboeketten mogen dan wel passé zijn, dat betekent niet dat je geen budget opzij moet houden voor bloemen op je bruiloft. Flower chandeliers, oftewel bloemenkroonluchters, worden straks namelijk dé eyecatchers op elk huwelijksfeest.

Getuige Beyoncé‘s iconische zwangerschapsaankondiging in februari en de zo mogelijk nóg decadentere backdrop die Kim Kardashian en Kanye West lieten maken voor hun huwelijk in 2014, mogen we ervan op aan dat flower walls, oftewel bloemenmuren, intussen een vaste waarde zijn op elke partychecklist. Al lijkt daar stilletjes aan verandering in te komen.

💍 A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on May 27, 2014 at 7:58am PDT

Sarah Lineberger, de bloemiste achter Beyoncé’s zwangerschaps- én geboorteaankondiging, voorspelt dat flower walls in 2018 plaats zullen maken voor flower chandeliers, oftewel bloemenkroonluchters.

Pinterest zou Pinterest niet zijn, moesten ze de nieuwe trend nog niet hebben opgepikt; dus verzamelden wij alvast onze favoriete exemplaren. Nu die ring nog.