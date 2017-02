Vergeet de Caraïben, deze exotische eilandengroep vind je veel dichter bij huis

Vergeet veel te dure tripjes naar de Malediven of de Caraïben, links van Portugal bevinden zich de Azoren, een groep van negen kleine eilandjes. Met zijn azuurblauwe zeewater, witte stranden en nonchalante vissersdorpjes moet de archipel allerminst onderdoen voor zijn bekendere tegenhangers.

Wie ver weg wil blijven van veel te toeristische plekken als de Bora Bora (of daar het geld niet voor heeft), maar toch het idee wil hebben op een exotisch eiland te vertoeven, moet een keer een tripje boeken naar de Azoren. De Portugese eilandengroep is nog vrijwel onbekend en net dat maakt het zo leuk.

Modderbaden & surfplanken

Het toegankelijkste van de de negen eilandjes is ongetwijfeld São Miguel, ook meteen het grootste eiland van de Azoren. In het dorpje Furnas relax je in een van de vele natuurlijke warmwaterbronnen of modderbaden (het eiland heeft een vulkanische oorsprong).

Mag het wat avontuurlijker? Dan kan je op Santa Barbara Beach de woeste golven trotseren op je surfplank, terwijl je in de verte misschien wel een paar dolfijnen of walvissen uit het water ziet springen. Ook hikers komen op de Azoren aan hun trekken. In de groene bergen waan je je ongetwijfeld in een tropisch regenwoud met exotische planten. Gooi daar nog een waanzinnig uitzicht over de eindeloze kustlijn bij en je wil wellicht nooit meer weg.

