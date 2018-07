Boeken, maar! Dit zijn de veiligste vakantielanden ter wereld (volgens de inwoners)

Grote kans dat je jouw vakantie voor de komende zomermaanden al geboekt hebt, maar als je nog niets op de planning hebt staan, is het misschien een idee om je reis te boeken op basis van de veiligheid in een land. Of als je je vakantie al uitgestippeld hebt, is dit je kans om te checken of je met een gerust hart je koffers kunt inpakken…

Lees ook: Pas op! Zo voorkom je dat er tijdens jouw vakantie wordt ingebroken

Om de veiligheid van een land te bepalen, ging het Amerikaanse bedrijf Gallup op onderzoek uit. Dit deden ze door de lokale bevolking te ondervragen: hoe veilig voelen zij zich in hun land? Durven ze ’s avonds zonder moeite over straat? En zijn ze weleens beroofd of leven ze met de angst dat het gebeurt? In totaal deden er 148.000 inwoners uit 142 verschillende landen mee aan de studie.

Singapore

Uit het onderzoek van Gallup is het 2018 Global Law and Order Report gerold: een ranglijst van (vakantie)landen op basis van hun veiligheid, waar een indexcijfer aan gehangen werd. Het land dat het hoogste cijfer heeft gekregen, was Singapore – met een indexcijfer van 97. Het land dat het slechtst uit de bus kwam, was Venezuela (44).

Nederland

De tweede, derde én vierde plek worden bezet door Noorwegen, IJsland en Finland. En ook Nederland heeft een plekje in de lijst weten te bemachtigen; ons kikkerlandje staat op de zesde plek, met een score van 88 punten.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Metronieuws, Flair.be | Beeld: iStock