Vegetarisch eten duur? Met deze 7 tips kun gemakkelijk besparen

Zit jij erover na te denken om te minderen met vlees eten, maar doe je dit niet omdat je vreest voor de hoge(re) kosten? Dan ben je niet de enige. Toch kun je op het veel groente en fruit flink besparen, wanneer je onderstaande tips toepast. Happy grocery shopping!

Koop groot in

Als jij iedere dag boodschappen doet voor het avondeten, kun je daar maar beter gauw mee stoppen. Ten eerste scheelt dat heel veel tijd, maar ook qua geld zul je veel besparen! Probeer een of twee keer per week de boodschappen te doen, en koop grote hoeveelheden tegelijk in. Kruiden, rijst, pasta en aardappels bederven niet snel, dus kun je gemakkelijk lang bewaren. Ook handig: koop eens diepgevroren groenten en fruit! Mango en bijvoorbeeld bevroren blauwe bessen zijn bevroren een stuk goedkoper dan vers.

Vermijd pakjes en zakjes

Het is natuurlijk heel gemakkelijk, maar zeker niet goedkoop om met pakjes en zakjes te koken. Investeer liever een keer in eigen kruiden, zodat je gemakkelijk zelf je sausjes kunt maken. En het brengt nog een voordeel met zich mee, want het is ook nog eens een stuk gezonder.

Ga naar de markt

Leuk om te doen op een vrije middag, en een prima manier om (veel) geld te besparen. Vooral wanneer je aan het einde van de middag gaat, kun je op de markt vaak groente en fruit voor een zacht prijsje krijgen.

Koop seizoensproducten

Pompoenensoep in de lente eten is natuurlijk heerlijk. Maar wanneer je een beetje wilt besparen, kun je beter kiezen voor producten van het seizoen. Deze producten zijn dan dikwijls in de aanbieding, waardoor je er veel minder voor hoeft te betalen.

Gooi niets weg

State in the obvious, maar desalniettemin het noemen waard: gooi niets weg! Wanneer je rijst overhoudt, kun je dit prima een aantal dagen in een afgesloten bakje in de koelkast bewaren. Zo hoef je bij een volgend avondmaaltje alleen nog maar groente en vleesvervangers te bereiden, en bespaar je op die manier weer een aantal euro’s. En wederom win je hier ook nog tijd mee!

