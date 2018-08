Geniet er nog maar even van: vanaf woensdag regen voorspeld

Na regen komt zonneschijn, maar na zonneschijn óók zeker regen. Want als we de voorspellingen mogen geloven, zullen we na dinsdag onze paraplu’s weer uit de kast moeten toveren.

Het is al weken – wat zeggen we, maanden – stralend weer. Het kwik heeft meerdere keren de 30 graden aangetikt en de laatste échte regenbui kunnen we ons haast niet meer herinneren. Maar vanaf woensdag lijken we ons toch weer op te moeten maken voor nat weer.

Kouder

De week begint met temperaturen rond de 30 graden wederom tropisch, maar voor degenen die wel een keer klaar zijn met het hete weer, hebben we goed nieuws. Er is niet alleen regen voorspeld, ook wordt het woensdag bijna 10 graden kouder dan de dag ervoor. ‘Als het echt gaat regenen, zou het ook goed los kunnen gaan. Met wateroverlast als resultaat’, aldus Weeronline-onderzoeker Yannick Damen. Dat betekent niet dat we bang hoeven te zijn voor een tropische storm. ‘De voorspelling leek erop, maar een tropische storm heeft een warme kern. Dat had deze voorspelling niet.’

Bron: Weeronline, LINDAnieuws | Beeld: iStock