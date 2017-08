Vanaf nu kun je ook televisie kijken via Facebook

Een volgende stap in het imperium van Facebook: CEO Mark Zuckerberg heeft de aanval ingezet op televisie. Hij lanceert Facebook Watch; een nieuw tabblad op Facebook waarop je series en shows kunt bekijken.

Via Facebook – hoe kan het ook anders – maakte Zuckerberg het nieuws bekend. Hij schrijft dat volgens hem de toekomst van televisie niet ligt bij de klassieke televisiekanalen, maar eerder bij streamingdiensten als Netflix en Youtube. En daar kan hij natuurlijk niet op achterblijven.

Via Watch, wat gewoon een extra tabblad op Facebook is, kun je onder andere shows van Buzzfeed, Tastemade, Condé Nast Entertainment en ATTN bekijken. Daarnaast zal je via Watch ook een overzicht kunnen zien van de meest besproken en meest bekeken video’s. Ook zullen er liveshows komen, waarin hosts direct antwoorden op vragen en problemen van gebruikers kunnen geven.

Watch wordt eerst gelanceerd in Amerika, waar het uitgetest wordt. Daarna zal het uitgebreid worden naar de rest van de wereld. Maar wanneer dat precies zal zijn, is nog niet bekend.

Bron: Newsmonkey, Facebook. Beeld: Shutterstock