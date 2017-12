Van goals tot sannie: 11 woorden en uitdrukkingen die we in 2018 niet meer willen horen

Yolo, bae en nomnom hadden we in 2016 al in de ban gedaan. Maar ook dit jaar werden onze oren dikwijls blootgesteld aan woorden met hoge irritatiefactor. De onderstaande willen wij – tenzij ironisch – in 2018 níét meer horen.

Positieve energie. Jeuk. Overal.

Jeuk. Overal. Blessed. Let op: dubbel zo irritant indien gecombineerd met hashtag. En ja: count my blessings telt ook.

Let op: dubbel zo irritant indien gecombineerd met hashtag. En ja: count my blessings telt ook. On fleek. Wilden we eigenlijk in 2017 al niet meer horen, maar aangezien het nog volop gebruikt wordt, mag ie nogmaals in de lijst. Geldt overigens ook voor fleeky.

Wilden we eigenlijk in 2017 al niet meer horen, maar aangezien het nog volop gebruikt wordt, mag ie nogmaals in de lijst. Geldt overigens ook voor fleeky. Vibes. Monday vibes, weekend vibes, holiday vibes… Ugh.

Monday vibes, weekend vibes, holiday vibes… Ugh. Bam. Is een bouwbedrijf. Niets meer, niets minder.

Is een bouwbedrijf. Niets meer, niets minder. M’n sannie is verraderlijk. Sorry Famke Louise, maar deze gaan we zeker niet meenemen naar het nieuwe jaar.

Sorry Famke Louise, maar deze gaan we zeker niet meenemen naar het nieuwe jaar. Goals. Was ooit geinig, maar heeft z’n glans inmiddels wel verloren. Al helemáál in combinatie met squad.

Was ooit geinig, maar heeft z’n glans inmiddels wel verloren. Al helemáál in combinatie met squad. Winning. Maakt je eerder een loser.

Maakt je eerder een loser. Out of your comfort zone. Want wat deed iedereen dit jaar lekker gek hè?

Want wat deed iedereen dit jaar lekker gek hè? About last night. Inmiddels een béétje afgezaagd.

Inmiddels een béétje afgezaagd. When in *vul hier een plaatsnaam naar keuze in*. Afgezaagd 2.0. Welke woorden halen het bloed onder jouw nagels vandaan?

