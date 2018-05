Vamos Met De Familie Pos: de Posjes zijn eindelijk terug

Toen ‘Helemaal Het Einde’ afscheid moest nemen van Chili vorig jaar, wisten we dat we vooral de droge humor van één familie gingen missen: de Posjes. Want you either love them or hate them, maar gisteren waren ze eíndelijk terug met hun eigen programma.

In ‘Vamos Met De Familie Pos’ volgen we Ilona, Stefan en hun kinderen Bjorn (8) en Tygo (7) op reis door Zuid-Amerika. Omdat ze nu ook wel écht iets van het land willen zien, zit een overnachting in een tent er dik in. En daar wordt vooral Ilona bepaald niet vrolijk van: ‘Ik heb vier maanden in een zandbak gewoond aan de oceaan.’

Buenos Aires

Gisteren begon de trip rustig met een bezoekje aan de stad Buenos Aires. Als echte globetrotters bekijken ze al het moois lekker vanuit een bus en vinkt de familie de bezienswaardigheden één voor één af. Toch wordt er ook gedanst en een bezoekje gebracht aan het huis van de moeder van koningin Máxima. Althans, dat proberen ze. Daarna trekken ze door naar de Pampas en daar is-ie dan: overnachten ze in een tent.

Twitter

De droge humor is ook weer lekker zoals vanouds, maar Twitter merkt ook op dat het begin wel heel erg commercieel en geacteerd lijkt. Toch kan de aflevering wel gewaardeerd worden en wordt zelfs de vergelijking met Geer & Goor gemaakt:

#vamosmetdefamiliepos Ik ben echt dol op de familie Pos, maar het mag wel duidelijk zijn dat het een en ander hiervan gescript is. De regie had het gezin wat vrijer moeten laten, dan zijn ze echt op hun best! Verder leuk om de Posjes weer terug te zien! 💓🌸🌹 — J (@jesuisjelmer) 2 mei 2018

Oh jee hij is er al weer vandoor die tygggggg #vamosmetdefamiliepos pic.twitter.com/HsSD5GOZHM — Linda (@xuslinnepin) 2 mei 2018

Tycho is vast op zoek naar een Argentijns likkertje#vamosmetdefamiliepos pic.twitter.com/kGIoIlPKXE — Carin 🦂🐐 (@caatjekip72) 2 mei 2018

Nooit verwacht dat ik op 1 lijn met Iloon zou zitten: doe normaal met je tent. Ik ga op vakantie…kamperen is geen vakantie. #vamosmetdefamiliepos pic.twitter.com/wFujfdzBMy — Carin 🦂🐐 (@caatjekip72) 2 mei 2018

Eígenlijk zit je gewoon naar Geer & Goor te kijken. Maar dan hetero. En getrouwd. En met kinderen. Affijn, je snapt ‘m wel. #vamosmetdefamiliepos — Houme ten Goede (@V_itamineD) 2 mei 2018

Je kan zeggen wat je wil maar Stefan heeft sneller Spaans geleerd dan de gemiddelde kandidaat van #IkVertrek ! #vamosmetdefamiliepos — Nicky (@Nickeleneel) 2 mei 2018

Tango is een heel sensjueel gebeuruh inderdaad#vamosmetdefamiliepos pic.twitter.com/Ha3JibjSVl — Carin 🦂🐐 (@caatjekip72) 2 mei 2018

En waar is het hondje gebleven?

Wie weet wat er met het hondje is gebeurd #vamosmetdefamiliepos — Helen ❌❌❌ Хелен Нидерланды (@Helennetherland) 2 mei 2018

Bron: Twitter | Beeld:Mischa Schoemaker (ANP)