Plannen, maar! Dit beloven nu al de vakantiebestemmingen van 2019 te worden

Van de toeristische trekpleisters in Italië tot de Spaanse Costa’s: heb je al veel vakantiebestemmingen gehad en heb je even geen idee waar je volgend jaar naartoe moet gaan? Deze plekken mag je niét missen in 2019.

Terwijl jij het liefst het vliegtuig pakt naar een ver oord, blijft jouw partner liever dichter bij huis. Zijn jullie het ook (bijna) nooit meteen eens over jullie vakantiebestemmingen? Wellicht dat dit lijstje helpt.

1. Wenen, Oostenrijk

Zin in een fijne stedentrip maar een keer iets anders zien van Londen, Barcelona of Parijs? Dan moet Wenen bovenaan jouw lijstje komen te staan. De stad staat bekend om de vele keizerlijke paleizen en indrukwekkende architectuur, en is ongetwijfeld hét centrum van muziek, kunst en cultuur. De piek van het winterse balseizoen vindt plaats in de eerste twee maanden van het jaar, dus wil je een unieke ervaring meemaken, dan is dit het moment om te gaan.

2. São Paulo, Brazilië

Met eer dan 12 miljoen inwoners is São Paulo de grootste stad van Zuid-Amerika. Het stikt er van de restaurantjes en je kunt er genieten van een rijk nachtleven. Het is een bruisende stad met veel kunst en cultuur, en waar veel te zien is. Dus ben je toe aan een relaxvakantie, dan kun je beter voor een andere vakantiebestemming kiezen…

3. Ponta Delgada, Portugal

Van Porto tot Lissabon en Faro: dacht je dat je Portugal al op je duimpje kende en er geen plekken meer te vinden zijn die je óók nog moet zien? Think again. Als je houdt van avontuurlijke vakanties en veel natuur, is Ponta Delgada de plek waar je volgend jaar naartoe moet. Rond april en mei, bijvoorbeeld, want dan bestaat de kans dat je een walvis spot.

4. Kauai, Hawaï

Maak kennis met het Kauai, het broertje van het welbekende Maui. Het is er een stuk avontuurlijker en ruiger, maar tegelijkertijd ook rustiger gezien het er minder toeristisch is. Van weelderige regenwouden tot parelwitte stranden: je vindt het op Kauai.

