Toe aan vakantie? Dit zijn de goedkoopste landen in Europa

Als je met het hele gezin op vakantie gaat, kunnen de kosten flink oplopen. Je moet de reis naar de bestemming toe bekostigen, moet de nodige euro’s neertellen voor de accommodatie en wil óók tijdens de trip zelf de nodige dingen ondernemen en zien van het land. En dan hebben we het nog niet eens gehad over al het lekkers proeven dat het vakantieland te bieden heeft.

Daarom snappen we best dat je op bepaalde punten de kosten wil drukken en je naar een bestemming wil trekken waar je niet ontzettend diep voor in de buidel hoeft te tasten. Enne, op die plekken kun je óók een onvergetelijke vakantie beleven!

Onderzoek

Eurostat heeft onderzoek gedaan onder 37 Europese landen om te achterhalen wat de goedkoopste bestemmingen in Europa zijn. Hierbij zijn de kosten van onder andere restaurants, hotels, transport en consumentengoederen onder de loep genomen; aan de hand daarvan hebben de landen een indexcijfer gekregen. Hierbij is 100 het gemiddelde; is het cijfer lager, dan is het land dus goedkoper dan gemiddeld, en andersom.

Top 10

Uit het onderzoek van Eurostat is een rijtje van 10 Europese bestemmingen gerold die als de goedkoopste van het continent bestempeld mogen worden. Waar gaat jouw volgende reis naartoe?

Macedonië (47) Bulgarije (48) Albanië (50) Bosnië en Herzegovina (53) Siberië (53) Roemenië (54) Polen (56) Montenegro (57) Hongarije (57) Turkije (61)

