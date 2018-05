Met deze vaderdagcollectie van Lush zet je jouw vader in het zonnetje

Ook al is het aankomende zondag pas Moederdag, Lush lanceert vandaag alweer hun toffe collectie voor Vaderdag. Zoals je gewend bent zitten er een hoop heerlijke zeepjes in en nog veel meer.

Lees ook: Leg je moeder in de watten met deze heerlijke moederdagcollectie van Lush

De nieuwe collectie is niet alleen een feest om te geven, maar ook nog eens compleet naakt, zelf-conserverend en vegan. Goed voor je vader én goed voor de natuur dus. En misschien wel het leukste van allemaal: de zeepjes met een gezichtsdeel erop. Dan weet je zeker dat het met jouw cadeau wel snor zit!

De hele vaderdagcollectie is verkrijgbaar vanaf 10 mei in alle Nederlandse en Belgische winkels en online.

SUPERDAD

Bath Bomb – € 5,95 per stuk

NO TROUBLE

Naked Beard Oil – € 7,50 per stuk MOUSTACHIO

Zeep – € 7,95 per stuk MODFATHER

Bubble Bar – € 5,95 per stuk

FUN FOR ALL THE FAMILY

Bath Bomb – € 7,95 per stuk

Bron & Beeld: Lush