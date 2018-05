Update voor vanavond: déze acts van het songfestival maken de meeste kans

Vanavond is het dan zover: de finale van het Eurovisie Songfestival. Afgelopen donderdag hebben we al kunnen zien dat onze Waylon een finaleplaats heeft bemachtigd. Of hij ook gaat winnen? Wij vinden van wel, maar helaas zijn er ook nog andere acts die kans maken op de hoofdprijs.

Benieuwd wat je kan verwachten? Wij hebben een lijstje voor je gemaakt met de acts die de meeste kans maken. En ja, daartussen vinden we kippengeluiden, een Justin (Timberlake én Bieber) look-al-like en de Beyoncé van Cyprus.

Songfestival kanshebbers

We schreven afgelopen week al over de grootste kanshebbers van het jaarlijkse Eurovisie Songfestival. Nu we de halve finales achter de rug hebben en alle finalisten bekend zijn, is het tijd voor een update: wat kan je vanavond verwachten?

Israël

Netta Barzilai – Toy

Noorwegen

Alexander Rybak – That’s How You Write a Song

Zweden

Benjamin Ingrosso – Dance You Off

Frankrijk

Madame Monsieur – Mercy

Cyprus

Eleni Foureira – Fuego

Tsjechië

Mikolas Josef – Lie to Me

Ierland

Ryan O’Shaughnessy – Together

Wie maakt volgens jou de meeste kans? Kijk het Eurovisie Songfestival vanavond om 21:00 uur op NPO 1.

