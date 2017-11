Unicorns bestaan niet? In dit café mooi wel

Van gigantische eenhoorn muurschilderingen tot een verzameling van My Little Pony-figuren, in het Unicorn Café vind je het allemaal. Zoals de naam al doet vermoeden, is het complete café gewijd aan onze favoriete eenhorns.



In Thailand geven ze een ode aan de schattige eenhoorns, hier is namelijk een Unicorn Café geopend. Buiten de kleurrijke meubels en gigantische milkshakes, serveert het café ook de gezelligste regenboog-crêpe-taarten en regenboogwafels. Awsome! Kun je wat extra warmte gebruiken? Knuffel met de unicorn knuffels die door dit hele glitterrestaurant verspreid liggen.

Wie staat er nog meer te popelen om een reis te boeken naar Thailand?

Bron AD | Beeld Shutterstock