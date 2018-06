Met deze unicorn ventilator is hitte zo erg nog niet

Een ventilator is met warmere temperaturen broodnodig, maar het apparaat ziet er vaak niet zo aantrekkelijk uit. Nu is dat natuurlijk niet het belangrijkste (dat is de verkoeling), alleen door déze variant vergeet je bijna de hitte.

Deze kleine waaier in de vorm van een unicorn is namelijk te schattig. ‘Elodie the Unicorn’ kun je via een USB-aansluiting zijn werk laten doen. Ideaal dus voor op kantoor. Sluit het ding aan op jouw laptop en you’re good to go. Vergeet je bijna even dat het buiten heel lekker weer is en jij binnen aan het buffelen bent. Voor €34,19 heb je al zo’n kekke ventilator in huis en je bestelt ‘m via Firebox.

Bron: Girlscene | Beeld: Firebox