Ugh: mojitos en broodjes van strandverkopers in Barcelona zitten vol poepbacteriën

‘Agua, cerveza, mojito’, hoor je herhaaldelijk terwijl je op je handdoek op het strand van Barcelona ligt. Je hoeft maar even op te kijken van je boek of er staat al een verkoper naast je. Een minuut later ben je een schamele acht euro lichter en een mojito en broodje kip rijker. En dat zonder een stap te verzetten.

Op de Barcelonese playa barst het van de (illegale) strandverkopers die hun eten en drinken aan je proberen te verpatsen. Bier, sangría, cocktails, pistoletjes, worstenbroodjes: ze komen het allemaal persoonlijk naar je strandbedje brengen. Maar hoe zit het met de kwaliteit van de cervezas en empanadillas – die mogelijk al urenlang blootgesteld worden aan zon en zand? De Spaanse krant El País liet de producten onderzoeken in een lab.

De uitslag van de test blijkt dramatisch te zijn. Sterker nog: de sangría is het enige product dat er redelijk vanaf is gekomen. De mojitos, belegde pistoletjes en empanadillas (deegbroodjes met vulling) bevatten allemaal resten van de E.coli-bacterie, ook wel bekend als de poepbacterie. En het gaat niet om kleine hoeveelheden: terwijl de referentiewaarde onder de 10 zou moeten liggen, was die bij de mojito meer dan 720. Het aantal bacteriën zou met gemak kunnen leiden tot infecties en gezondheidsproblemen.

Het probleem ligt voor een deel aan de warme temperatuur waarop de producten verkocht worden. Zo was de mojito enkele minuten na aankoop maar liefst 15,6 graden, in plaats van de 3 tot 4 graden waarop een cocktail geserveerd zou moeten worden. Ook wordt er – vanwege het grote aantal E.coli-bacteriën – vermoed dat de verkopers hun handen niet goed wassen.