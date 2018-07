Ultieme droom of regelrechte nachtmerrie: 10x tweets over ‘Het Italiaanse Dorp: Ololai’

Het klinkt als een ultieme droom: je biezen pakken en voor één euro (ja, echt) een huis kopen in een warm oord om daar een nieuw bestaan op te bouwen. Vijf koppels zijn dit avontuur aangegaan in het gloednieuwe RTL-programma ‘Het Italiaanse Dorp: Ololai’, waarvan gisteren de eerste aflevering werd uitgezonden.

Lees ook: Je krijgt € 2.000 als je naar deze plaats in Italië verhuist

Dagelijks genieten van een Italiaans wijntje, in een pittoresk en authentiek dorpje, met de warme zon op je bol. En dat voor slechts een eurootje, al moet je wel met een goed businessplan komen om Ololai – een plaatsje in Sardinië – weer op de kaart te zetten. Een aantal Nederlandse stellen durft het aan en is gewapend met een fantastisch idee naar Ololai getrokken om het dorp weer te laten bruisen.

Spooky

In de eerste aflevering is te zien hoe de stellen hun eurohuis betrekken en toch best schrikken van hetgeen dat ze aantreffen. Zo worden Ilonka en Russ onaangenaam verrast door een onthoofde pop die prominent in huis ligt. ‘Als we dit doen moeten we eerst een medium laten komen’, aldus Russ. ‘Ik meen het hoor. Dit vind ik spooky.’

Verliefd

Joey en Daniëlle, een ander koppel, waren daarentegen meteen verliefd op Ololai én hun bouwval. ‘Ik wed dat zij zelf de eersten zijn die hier gaan trouwen.’

Dat alles heeft ervoor gezorgd dat twitterend Nederland niet kan wachten tot de volgende uitzending van ‘Het Italiaanse Dorp: Ololai’. Lees mee:

Ik ga het programma zeker weten volgen 😃 Superleuk. #HetItaliaanseDorp #Ollolai 🇮🇹😉 — Maus 🦇 (@Vleermaus) 16 juli 2018

Ik kijk ‘Het Italiaanse Dorp’ alleen maar voor de Italianen. #RTL4 #hetitaliaansedorp — Michelle (@m_cjel) 16 juli 2018

#HetItaliaanseDorp Here we go again, verbazing is het woord dat je tijdens dit soort programma’s het meeste hoort 😂 #Hoeishetmogelijkdat — Cindy Schollen-Langbroek ⚓ (@CindyLangbroek) 16 juli 2018

De teksten op het scherm hadden toch wel in het Italiaans gekund?Slecht hun huiswerk gemaakt. #HetItaliaanseDorp — Ruby Wijker ♑ (@Rubyboe_) 16 juli 2018

#HetItaliaanseDorp #Ollolai #RTL4, zoiets kijkt wel lekker ontspannen weg, ook al probeert zeker @RTL4 het succes van @ikvertrek #IkVertrek na te streven middels diverse Weg-Weg-Verweg programma’s. RTL4: jarenlang BN’rs volvetgemest met miljoenen euros en nu in @SBS6 – modus. — KrisKross2Paris😉NL✋ (@KrisKross2Paris) 16 juli 2018

Gebrekkig italiaans met een limburgse tongval in een rode broek….joepie dat mogen we dus een heel seizoen volgen #hetitaliaansedorp — Marcel (@popidompommetje) 16 juli 2018

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: still uit aflevering