Dit vond twitterend Nederland van de eerste uitzending van ‘GTST Classics’

Voor de diehard fans van GTST brengt de cliffhanger altijd een dubbel gevoel met zich mee. Enerzijds kijk je er ontzéttend naar uit, want: spannend; anderzijds val je in het zwarte gat van de zomerstop. Maar dit keer hoef je de geliefde personages uit Meerdijk niet te missen, en maak je een trip down memory lane met afleveringen uit de oude doos met ‘GTST Classics’.

Vrijdag – abonnees van Videoland al op donderdag – konden we eindelijk de cliffhanger van GTST zien, en daarmee was het maandagavond tijd voor de allereerste uitzending van ‘GTST Classics’. Deze zomer kun je iedere doordeweekse avond rond de klok van 20.00 uur genieten van een sensationele aflevering van vroeger die wordt ingeleid door personages die zelf in de betreffende uitzending te zien waren.

Laura en Linda

Maandag werd de allereerste aflevering van GTST ooit uitgezonden, waarin Linda Dekker (gespeeld door Babette van Veen) en Laura Selmhorst (vertolkt door Jette van der Meij) voor het eerst te zien waren. Zij waren dan ook degenen die de schone taak hadden om de aflevering in te leiden.

Nostalgie

De eerste uitzending van ‘GTST Classics’ zorgde voor een hoop nostalgie bij twitterend Nederland, vooral bij de mensen die de soapserie al vanaf het eerste minuut volgen óf hebben gevolgd maar nu al een tijdje niet meer kijken. Lees mee:

Ik krijg bij het kijken van die #gtstclassics hetzelfde gevoel als dat ik had bij het spelen op mijn #nesclassic — Remco van de Kant (@rvandekant) 9 juli 2018

Wat super leuk zo’n allereerste aflevering van gtst! 😀 #GTSTClassics — Esther (@Estheeerrxx) 9 juli 2018

Wat leuk om die allereerste aflevering weer te zien #gtstclassics #gtst — Laura (@LaLoPeZgIrL) 9 juli 2018

Ohyeah! De allereerste aflevering van #GTST op RTL4. Met good old Arnie, Linda, Dokter Simon, Peter Kelder en Hellen Helmink. Zit ik ook nog eens op de bank bij m’n ouders thuis te kijken waar ik dit vroeger ook altijd keek. Hoe nostalgisch wil je het hebben? #gtst #gtstclassics — Martine (@Martine1986) 9 juli 2018

Mag dit vanaf nu altijd in de zomerstop? @gtst #GTST. De #GTSTClassics zijn nu al een succes! @RTL4 — Sebastiaan Boers (@sebasboers) 9 juli 2018

Echt zo leuk dit! #gtstclassics — Oepie Doepie (@OepieDoepie) 9 juli 2018

Ik kijk al een jaar of 15 (slik, ik word oud) niet meer, maar voor #GTSTClassics maak ik een uitzondering. Even terug in de tijd met de allereerste aflevering! #GTST — Shelley van Dijk (@shelleyvandijk) 9 juli 2018

