Maak de zaken niet erger dan ze in werkelijkheid zijn. Jouw eigen ervaringen hebben niets te maken met je partner, reken hem of haar daar niet op af. Geef je partner een eerlijke kans. Probeer je vandaag eens in de kijker te spelen, jij bent zo namelijk op je best. Je hoeft niet al te loyaal te zijn tegenover je collega’s, zij willen namelijk net zo hard als jij vooruit in hun carrière. Dit is dus het moment om naar de top te schieten.

