Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Tweelingen

Je hebt het nu erg druk, je weet eigenlijk niet meer waar je moet beginnen. Wees gerust, als je gewoon aan het werk blijft, wordt alles over een poosje weer rustig. Sommige dingen waaien gelukkig vanzelf over. Jouw gedachten dwalen erg ver weg. Je kunt dingen zeggen waar je later erg veel spijt van krijgt. Het is vandaag een dag om in bed te blijven. Bedenk dat haastige spoed zelden goed is.

Beeld: Sanne Bakker