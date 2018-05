Wat hebben de sterren vandaag voor jou in petto?

Je kunt overwegen om bepaalde taken naar anderen te delegeren, Tweelingen, maar wees wel voorzichtig met wie je daarvoor uitkiest. Geef in ieder geval geen belangrijke dingen uit handen. Het is belangrijk dat je creatief blijft. Je moet jezelf steeds blijven vernieuwen, anders wordt het leven toch enigszins saai. Je bent veel creatiever dan je zelf toe wilt geven, maar je hoeft je ideeën alleen maar uit te spreken of uit te voeren.

Beeld: Sanne Bakker