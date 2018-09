Bijna, bijna: het tweede seizoen van ‘Making a Murderer’ komt eraan

Er kan binnenkort weer gebinged worden, want Netflix heeft bekendgemaakt dat het tweede seizoen van ‘Making a Murderer’ vanaf 19 oktober te zien zal zijn.

Lees ook: Allejezus. Déze nieuwe Netflix-horrorfilm is de engste die je in tijden zult zien

Toen ‘Making a Murderer’ in 2015 op Netflix verscheen, sloeg de documentaireserie over Steven Avery en zijn neefje Brendan Dassey in als een kijkcijferkanon. Het was de eerste Netflix Original-serie die het verloop van een rechtszaak en onderzoek op zo’n bijzondere behind-the-scenes manier vastlegde. ‘What the f*ck? Waar heb ik net naar zitten kijken? Hoe kan dit? Oh my god’ behoorden tot de standaardreacties van zowat iedereen. Want dat het onderzoek naar de moord op Teresa Halback, waar zowel Steven als Brendan van verdacht worden, veel haken en ogen heeft, is al na de eerste aflevering duidelijk.

Part 2

In het tweede seizoen worden de rechtszaak en het onderzoek naar de achtergrond geschoven en wordt er meer ingezoomd op de levens van Steven en Brendan. En vooral: hoe deze bizarre plottwist van invloed is op hun leven.

‘Voortbordurend op deel één hebben we in deel twee verslag gedaan van de ervaringen van de veroordeelden: twee mannen die allebei levenslang vastzitten voor misdaden waarvan zij beweren die niet te hebben gepleegd’, aldus de makers van de serie via een persbericht. ‘We zijn blij dat we deze nieuwe fase in de zaak met kijkers kunnen delen.’

Drie jaar later

Het tweede seizoen verschijnt drie jaar na het eerste deel. Al die tijd zijn advocaten druk bezig geweest om de onschuld van Steven en Brendan te bewijzen. Ook dit is gefilmd en krijg je te zien in het tweede deel. Vanaf 19 oktober op Netflix dus.

Staircase

Dankzij het grote succes van ‘Making a Murderer’ kwam Netflix eerder dit jaar met ‘Staircase’. In deze serie staat Michael Peterson terecht voor de moord op zijn vrouw. Zij is op bizarre wijze van de trap gevallen en dood gevonden. Benieuwd naar de uitspraak van de rechter? ‘Staircase’ staat nu op Netflix.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: still