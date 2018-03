TV-tip: ‘Ouders uit de kast’ belooft emotionele televisie te worden

Vanavond begint het nieuwe programma ‘Ouders uit de kast’. Hierin zoekt presentatrice Sofie van den Enk gezinnen op waarbij een van de ouders, na een jarenlang huwelijk, uit de kast komt. Niet alleen wordt het verhaal vanuit de kinderen verteld, óók de ouders komen aan het woord.

Hoe is het voor de ouder om na jaren uit de kast te komen, wat betekent het voor de gezinssituatie en hoe gaan de kinderen ermee om? Zes gezinnen delen hun emotionele verhaal met Sofie, waaronder de familie van Christa (28); haar ouders zetten na een huwelijk van 36 jaar de scheiding in gang. Hoewel ze ziet hoe close haar ouders nog zijn, ziet ze ook hoe haar vader op date gaat met andere mannen. Ook de vader van Maya (22) en Elise (25) kwam vijf jaar geleden uit de kast, en komt aan bod in ‘Ouders uit de kast’.

Grote impact

‘Het is heel bijzonder om een programma als ‘Ouders uit de kast’ te mogen maken’, aldus Sofie over haar presentatieklus. ‘Ik besef me dat de impact voor de gezinnen groot is, ik heb bewondering voor de deelnemende families.’

De zesdelige serie ‘Ouders uit de kast’ is vanaf woensdag 28 maart wekelijks te zien op NPO 3 om 20.25 uur.

