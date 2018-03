TV-tip: ‘He lied about everything’, over de leugenachtige ‘topchirurg’ Paolo Macchiarini

Van zijn patiënten tot de wetenschap en zijn verloofde Benita Alexander: ‘topchirurg’ Paolo Macchiarini kreeg het voor elkaar om iedereen te belazeren. Zijn leugenachtige leven is de rode draad van de documentaire ‘He lied about everything’, verteld vanuit de ogen van Benita.

In 2011 werd Paolo Macchiarini in één klap wereldberoemd toen het hem lukte om een transplantatie te doen van een uit stamcellen gekweekte luchtpijp. Hij kreeg veel lof van de medische wereld en het lukte hem om achtmaal de operatie uit te voeren, naar eigen zeggen met succes.

Proefpersonen

Niets bleek minder waar: een aantal jaar later kwamen er toch twijfels over deze beweringen van de ‘topchirurg’. Van zijn patiënten bleken er zes overleden te zijn; de andere twee kwamen op de intensive care terecht en hebben uiteindelijk het transplantaat moeten laten verwijderen. Dat was de aanleiding voor artsen en wetenschappers om onderzoek te doen naar de werkwijze van Macchiarini. Hieruit bleek dat de chirurg de nodige onderzoeksdata te hebben vervalst en zijn patiënten te hebben gebruikt als proefpersonen.

Relatie

De NBC-journaliste Benita Alexander besloot een documentaire van de arts te maken toen hij een ziek meisje ging opereren in 2013, met zijn toen nog onomstreden transplantatie. Maar het lukte Benita niet om enkel en alleen professioneel te blijven; ze viel als een blok voor Macchiarini en de twee kregen een relatie. De journaliste was zo verliefd dat ze blind was voor alles wat hij deed en zei, maar ze was lang niet de enige die in zijn leugens trapte.

Terugblik

In ‘He lied about everything’ blikt Benita terug op de aanloop van haar droomhuwelijk dat uiteindelijk eindigde in een vreselijke nachtmerrie. Want inmiddels weet ze dat haar ex-geliefde over alles – maar dan ook echt álles – heeft gelogen.

