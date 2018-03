TV-tip: ‘De baby-industrie’, over de opmerkelijke handel in eicellen

Veel Nederlandse stellen die zelf niet in staat zijn om kinderen te krijgen, reizen af naar landen als Spanje of Cyprus om daar zwanger te worden met een ‘gekochte’ eicel van anonieme donor. In de nieuwe reportageserie De baby-industrie ontdekt Liesbeth Staats dat deze donoren vaak niet de beloofde Noord-Europese studenten zijn…

Miljardenindustrie

In de ‘eicelhandel’ gaat volgens het programma héél erg veel geld om. Ongewenst kinderloze mensen geven jaarlijks naar schatting miljarden dollars uit om hun kinderwens toch in vervulling te laten gaan, zo meent De baby-industrie, waarvoor Liesbeth naar verschillende landen waar de vruchtbaarheidsindustrie floreert.

Eitjes oogsten

Vanavond is de eerste aflevering van de vierdelige serie te zien, waarin Liesbeth afreist naar Spanje en daar onder mee een kijkje neemt in een operatiekamer waar eitjes worden geoogst.

Interessant

In volgende afleveringen komen de landen Oekraïne en Georgië aan bod. Ook gaat Liesbeth naar de Verenigde Staten, waar zij een ontmoeting heeft met zeer welgestelde bemiddelaars in draagmoeders. Verder spreekt ze vrouwen bij wie het helemaal misging. De serie belooft meer dan interessant te worden en lijkt ons zéker het bekijken waard.

