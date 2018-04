Slecht nieuws: kinderspeelpark TunFun in Amsterdam per direct gesloten

Als je met je gezin in of rond Amsterdam woont of een dag in de hoofdstad bent met de kids, zijn er een hoop leuke dingen te doen. Helaas moeten we van een van die kinderparadijzen voor onbepaalde tijd afscheid nemen. Met ingang van vandaag: TunFun – onder het Mr. Visserplein – heeft per direct de deuren moeten sluiten.

Lees ook: Ken je ze nog? Deze spellen deden wij vroeger in de buitenlucht

Een tijdje geleden kreeg Edward van der Marel, eigenaar en oprichter van TunFun in Amsterdam, een verontrustend bericht van de gemeente. De brandveiligheid zou onvoldoende op orde zijn, zo bleek uit eerder onderzoek van de brandweer.

Complete verrassing

Er zouden meteen maatregelen genomen moeten worden, anders zou het park de deuren moeten sluiten. Dit alles kwam als een verrassing voor Van der Marel. ‘Vanaf het begin hebben wij altijd – onder andere in overleg met de brandweer – de veiligheid van onze met name jonge bezoekers hoge prioriteit gegeven’, aldus de eigenaar tegenover Het Parool. Naar eigen zeggen zou er sindsdien ‘met man en macht’ gewerkt zijn om te voldoen aan de eisen van de brandweer, helaas zonder succes.

Pijnlijk

Het pijnlijkst vindt Van der Marel het voor alle kinderen ‘die hun verjaardagspartijtje al bij TunFun hadden gereserveerd’, zegt hij, ‘of die duizenden kinderen uit het hele land, die dachten dat ze op schoolreis gingen naar TunFun.’

Bron: Parool | Beeld: iStock