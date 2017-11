Wil je je tuin eens goed aanpakken en wat andere plantjes, struiken of bomen planten? Of wil je misschien een oude plant verplaatsen naar een andere plek in de tuin? Doe dat dan op het juiste moment. Tuinvlogger Loes vlogt deze week vanaf een kwekerij en vertelt je per plantensoort precies wanneer de beste tijd is om ze te (ver)planten.

Bron: Libelle TV