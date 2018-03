Met deze vrolijke tuinsproeiers kom jij de zomer wel door

Het is nu nog moeilijk voor te stellen, maar er komt een tijd dat je het liefst zo veel mogelijk verkoeling opzoekt. Met deze vrolijke tuinsproeiers komt dat zeker wel goed.

Ze zijn er in allerlei soorten en maten, maar de leukste is toch wel de ‘unicorn sprinkler’. Deze kleurrijke opblaasbare eenhoorn sproeit verfrissend koud water en zorgt meteen voor een magisch beeld in jouw tuin. Mocht je kind (of jijzelf gewoon natuurlijk) nu meer fan zijn van een olifant of dinosaurus, dan is ook aan deze wens gedacht. Je koopt de vrolijke sproeiers hier voor ongeveer 40 euro.

Bron: Girlscene | Beeld: Instagram & Target