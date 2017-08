Tsjechische kunstenaar geeft sprookjesboeken unieke make-over

Deze zomer zijn bij Kinderboekenuitgeverij De Vier Windstreken twee geweldige sprookjesboeken verschenen. De boeken zijn gemaakt door de Tsjechische kunstenaar Vojtěch Kubašta, en zijn een ware transformatie ondergaan. Want het zijn niet zomaar sprookjesboeken, maar echte pop-up-boeken geworden!

Het gaat om de twee klassieke sprookjes Roodkapje en De Gelaarsde Kat, twee verhalen die beiden voor het eerst verschenen in 1957. Ze zijn dus écht oud van oorsprong, maar nu in een compleet nieuw jasje gegoten. De boeken zijn in 3D uitgevoerd, wat het voorlezen extra speciaal maakt. Beide boeken bevatten schuifjes, waarmee je de poppetjes kunt zelf laten bewegen.

Met deze boekjes wordt zelfs een regenachtige vakantiedag een feest!

