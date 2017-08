Trouwen kan volgend jaar eenmalig in Paradiso

Ben jij wanhopig op zoek naar de perfecte, unieke trouwlocatie? Wij hebben een leuke optie voor je. Want op Valentijnsdag 2018 kun je in het Amsterdamse poppodium Paradiso trouwen!

Volgend jaar is het de vijftigste verjaardag van de poptempel en om dit te vieren, draait er het hele jaar een bijzondere programmering. Maar dat is niet het enige, want het is dus ook tijdelijk een trouwlocatie. Bijzonder, want vroeger was het standaard een trouwlocatie, toen Paradiso nog een kerkgebouw van de Vrije Gemeente was.

Groot feest

Op 14 februari 2018 is het nu eenmalig mogelijk om elkaar het jawoord te geven in Paradiso. Een ambtenaar van de gemeente Amsterdam voltrekt het huwelijk. En de dag wordt feestelijke afgesloten met een groot trouwfeest voor alle stellen en hun genodigden.

Zie je dit wel zitten? Meld je dan gauw aan! Uit alle aanmeldingen wordt een selectie gemaakt op basis van de motivatie om Paradiso als trouwlocatie te willen.

Op woensdag 14 februari 2018 opent @paradisoadam voor één dag haar deuren als trouwlocatie. Tien stellen kunnen elkaar op deze Valentijnsdag officieel het ja-woord geven voor de wet. Aanmelden kan tot en met 14 september. Meer informatie op www.paradi.so/Trouwen A post shared by Paradiso Amsterdam (@paradisoadam) on Aug 14, 2017 at 8:07am PDT

