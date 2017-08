Trend: waarom steeds meer koppels op pre-huwelijksreis gaan

De verloving, het plannen van je bruiloft, een vrijgezellenfeest, de grote dag en dan op huwelijksreis: het is de traditionele weg, maar de nieuwe trend is om het anders te doen. Steeds meer koppels zouden hun koffers pakken vóórdat ze daadwerkelijk in het huwelijksbootje stappen.

Lees ook: AHA: zo lang zijn koppels samen voor ze trouwen

Waarom doen koppels dat, horen we je denken. Er zouden verschillende redenen voor zijn, ten eerste dat pasgetrouwde stellen steeds vaker hun huwelijksreizen uitstellen wegens een nieuwe baan of het sparen voor een langere, verdere reis. Direct na de bruiloft vertrekken kan nogal wat druk met zich meebrengen; om op voorhand te gaan zou dit gevoel wat wegnemen.

Een tweede reden om op een pre-huwelijksreis te gaan, is de tijd die koppels op plek van bestemming samen kunnen doorbrengen. Het plannen van een bruiloft brengt veel afspraken met derden met zich mee, waardoor er weinig tijd voor elkaar overblijft. Een trip met zijn tweeën lost dit op. Bovendien zou het de stress wegnemen die weddingplannen met zich meebrengt en voorkomt het daarmee een eventuele deuk in het huwelijk. Makes sense, toch?

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Pure Wow