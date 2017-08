Treinreizigers opgelet: ‘hyperspits’ verwacht in september

Slecht nieuws voor iedereen die met de trein naar het werk gaat. De NS meldt dat er in september topdrukte wordt verwacht in de treinen en dat er dan ook veel mensen zullen moeten gaan staan. Het spoorbedrijf verwacht in september meer dan 35 miljoen reizigers te moeten vervoeren, en daar is het niet tegen opgewassen. Oei…

Topdrukte

Ieder jaar wordt de drukte in september in de treinen groter. Dit komt door de groeiende economie en de dalende werkloosheid. Iedereen is terug van vakantie, en gaat weer naar werk en school met de trein. En dat levert dus heel veel drukte in de spits op.

Extra rijtuigen

Vorig jaar zorgde deze drukte ook al voor veel problemen, die de NS nu probeert de voorkomen door maatregelen te treffen. Door de aanschaf van treinen en slimmer onderhoud heeft NS tweehonderd meer rijtuigen beschikbaar dan in september vorig jaar. Die worden ingezet op drukke trajecten om treinen te verlengen.

Files

Ondanks deze maatregelen waarschuwt topman Roger van Boxtel wel voor vertraging en drukte. ‘In het drukke Nederland hoort in de spits staan erbij, net zoals de files op de weg.’ Gelukkig is er wel een lichtpuntje; want deze drukte wordt alleen verwacht in september. In oktober zal de chaos naar verwachting weer achter de rug zijn, en moet je zelfs in de spits weer gewoon een zitplekje kunnen bemachtigen.

