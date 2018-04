Vond je ‘IT’ al eng? Wacht maar tot je de trailer van ‘Terrifier’ gezien hebt

Voor wie een groot fan is van ‘IT’, is deze horrorfilm zeker een aanrader. Met de nieuwe film ‘Terrifier’ zit je namelijk gegarandeerd met samengeknepen billen op de bank te rillen van angst. Brrr…

Hoewel in sommige situaties clowns juist voor een grote glimlach zorgen, is dit in het spannende verhaal van ‘Terrifier’ absoluut niet het geval. De doodenge clown genaamd ‘Art the Clown’ terroriseert in de film namelijk drie jonge vrouwen, en maakt iedereen die hem in de weg staat graag een kopje kleiner. En dat zijn er nogal wat. Niet een film om per se in je eentje te kijken dus. Maar wanneer je een groot liefhebber bent van flinke portie horror, is deze film zeker de moeite waard voor een filmavondje met vriendinnen.

De film is overigens alleen nog in de UK te bekijken, maar hopelijk kunnen ook wij ‘m ook snel on demand bekijken. Althans, wie het aandurft natuurlijk…

Bron: HLN.be | Beeld: YouTube, still uit video