Bingewatch alert! Deze spannende serie wordt je nieuwe verslaving

Alle serieverslaafden met een Ziggo Movies & Series tv-pakket: sinds afgelopen weekend staat er een gloednieuwe serie op HBO met de titel ‘Sharp Objects’. De serie doet ons denken aan de Amerikaanse miniserie ‘Big Little Lies’, die net als ‘Sharp Objects’ over misdaad gaat en bol staat van de zwartgallige humor.

Lees ook: De grootste nachtmerrie uit je jeugd komt terug: tv-serie van Chucky in de maak

De nieuwe miniserie telt acht afleveringen en vertelt het verhaal van journaliste Camille Preaker, die gespeeld wordt door actrice Amy Adams. Het speelt zich af in een klein dorpje in het Amerikaanse Missouri. Camille moet voor haar werk terug naar haar oude woonplaats om daar onderzoek te doen naar de moord op twee jonge meiden. Eenmaal terug op de plek waar ze opgroeide, blijkt dat ze niet meer zo eenvoudig weg kan.

Spannend

Dat klinkt al mysterieus, maar het wordt nog mysterieuzer. Er blijkt namelijk een reden te zijn dat Camille haar woonplaats heeft verlaten, en nu ze terug is, moet ze met haar verleden zien te dealen. Ook blijkt ze een vreemde connectie te hebben met de moord op de meisjes. Als dat allemaal niet spannend klinkt, weten wij het ook niet meer.

Boek

Net als bij ‘Big Little Lies’ is ook ‘Sharp Objects’ gebaseerd op het gelijknamige boek van bestseller auteur Gillian Flynn, die onder meer ook de boeken ‘Dark Place’ en ‘Gone Girl’ heeft geschreven. De cast bestaat uit Amy Adams (Camille), Patricia Clarkson, Chris Messina, Eliza Scanlen, Elizabeth Perkins en Matt Craven. De serie is geregisseerd door Jean-Marc Vallée, die ook verantwoordelijk is voor ‘Big Little Lies’. Vanaf zondag 8 juli is de serie te bekijken op Ziggo Movies & Series (waar HBO sinds kort onder valt). Benieuwd geworden? Bekijk dan hieronder de spannende trailer:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: HBO