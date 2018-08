Over twee weken is het zover en kunnen we ein-de-lijk weer genieten van kersverse afleveringen van GTST. De makers van de populaire soap hebben ons onlangs al getrakteerd op een paar eerste beelden, maar komen nu met de langverwachte officiële trailer van het gloednieuwe seizoen.

Hoeveel slachtoffers zijn er gevallen? Wie zijn al die nieuwe mannen die naar Meerdijk verhuizen? Vragen, vragen en nog eens vragen. Maar binnenkort worden ze beantwoord, want het nieuwe seizoen van GTST staat eindelijk voor de deur.

Spanning en sensatie

De trailer die de soapmakers vandaag hebben gelanceerd, roept alleen wel nóg meer vragen op, dus we zullen nog even geduld moeten hebben voordat er meer duidelijk wordt. Eén ding is zeker: er belooft veel spanning en sensatie aan te komen in je dagelijkse 8-uurtje. Zo blijkt dat Rik twee maanden in slaap gehouden is en Lucas er na al die tijd van overtuigd is dat Nina niet meer terug gevonden wordt.

Nieuwe liefdes

Uit de beelden blijkt bovendien dat er vier nieuwe mannen naar Meerdijk verhuizen, tot dusver zouden dat er drie zijn. Wie zijn ze en wat komen ze doen? Het lijkt erop dat één van hen het hart van Lucas gaat veroveren, een andere lijkt de rebound van Aysen te worden. Weer een andere nieuwe man horen we tegen Kimberly de woorden ‘wel heel leuk om je weer te zien’ roepen, wat betekent dat zij dus al een verleden hebben. Zal haar relatie met Noud hieronder lijden? De laatste man – die tot nu toe nog verborgen was gehouden door de makers van GTST – lijkt Bing al te kennen, gezien hij vraagt waarom de man van Nina zo bang is dat ‘alle vuiligheid’ boven water komt.

Bekijk de spannende trailer hieronder. Het nieuwe seizoen van ‘Goede tijden, slechte tijden’ gaat vanaf maandag 3 september weer van start. Aftellen, maar!

