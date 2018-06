Zien: de megaspannende trailer van ‘The Sinner’ seizoen 2 is eindelijk daar

‘The Sinner’ is zo’n typische serie die je met gemak in één ruk uitkijkt en waarbij je iedere minuut op het puntje van je stoel zit. Voor de fans kwam er een tijdje geleden al het goede nieuws dat het eerste seizoen een vervolg krijgt, en nu is de officiële trailer eindelijk gelanceerd.

Net als seizoen 1 van ‘The Sinner’ draait de komende reeks om een dader die op brute en onverklaarbare wijze iemand heeft vermoord. In het tweede seizoen gaat het om een 11-jarig jochie die de moord van zijn beide ouders op zijn geweten heeft, maar waarom? Het is opnieuw de taak aan rechercheur Harry Ambrose om dat uit te zoeken.

Geen Jessica Biel

In het eerste seizoen van ‘The Sinner’ vertolkte Jessica Biel de rol van Cora; hiermee had ze de hoofdrol in de serie. In de komende afleveringen gaan we de actrice niet terugzien, maar wél werkt ze achter de schermen mee als executive-producer.

Zomer

Hieronder kun je alvast een voorproefje zien van de bloedstollende reeks die eraan zit te komen en de trailer belooft veel goeds. Gelukkig hoeven we niet lang te wachten totdat de serie op Netflix verschijnt; op 1 augustus kun je weer heerlijk bingewatchen!

Bron: RTL Boulevard | Beeld: still uit video