Jaaa: de trailer van het ‘Gossip Girl’-achtige ‘Élite’ is eindelijk hier

Kun je nog altijd geen genoeg krijgen van de perikelen van Blair en Serena, en is er wat jou betreft geen enkele serie die ‘Gossip Girl’ kan evenaren? Wacht maar tot je de trailer van ‘Élite’ ziet, dé serie die het gat belooft op te vullen.

In ‘Élite’ draait alles om de levens van drie arbeidskinderen die niet al te veel te besteden hebben, maar zich wél inschrijven bij een van de meest exclusieve scholen in het land. Daar begeven ze zich tussen extreem rijke jongeren, wat voor de nodige confrontaties zorgt.

Trailer

Tot nu toe moesten we het doen met de korte omschrijving van de verhaallijn en een aantal screenshots uit de serie (waarop vele bekende gezichten te zien waren), maar nu heeft Netflix een eerste trailer gedropt van veelbelovende serie. Hierin is onder meer te zien dat er een moord gepleegd is en is de spanning nu al om te snijden.

Bekijk de trailer hieronder en omcirkel 5 oktober in je agenda, want dat is de datum waarop we ‘Élite’ op Netflix kunnen verwachten. Aftellen, maar!

