Dit is de nieuwste smaak van Tony’s Chocolonely

‘If you like Piña Coladas, and getting caught in the rain…’ Van dit deuntje krijgen we gelijk zin in de zomer. Tony’s Chocolonely moet hetzelfde gedacht hebben en brengt een nieuwe estafettereep op de markt in deze frisse smaak.

Elk half jaar brengt het chocolademerk een nieuwe reep uit en deze keer gaat het stokje naar piña colada. Waar dat naar smaakt? Volgens Tony’s naar ‘romige witte chocolade met knisperende kokos en friszoete ananas, geïnspireerd op ’n piña colada (maar dan zonder alcohol).’ NOM! Vanaf vandaag vind je de zomerse verrassing bij Albert Heijn. Dat wordt nog snel even naar de winkel rennen na werk.

Bron: Tony’s Chocolonely | Beeld: Instagram & iStock